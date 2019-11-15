ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه فيما لم يصدر عن الوزير السابق ​محمد الصفدي​ أي تعليق مباشر على تسميته ل​رئاسة الحكومة​، علّق مصدر قريب منه، قائلا: "تسمية رئيس الحكومة الجديدة تتم خلال ​الاستشارات النيابية​ الملزمة احتراماً للدستور والموقع". وأكد أنّ "أي حكومة يجب أن تلبّي تطلعات الناس ومطالبهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر قريب من الصفدي للجمهورية: تسمية رئيس الحكومة تتم خلال الاستشارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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