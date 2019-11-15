وضع الطرقات صباح اليوم في بعض المناطق اللبنانية

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ أن الطرقات المقطوعة صباح اليوم هي على الشكل التالي: - اتوستراد ​الناعمة​ بالاتجاهين. - اوتوستراد خلدة باتجاه ​الاوزاعي​. - ​الشويفات​ قرب ​بنك بيبلوس​ ويمكن سلوك ​الطريق البحرية​ خلدة باتجاه الاوزاعي. - قطع طريق دميت عند مفرق سيرجبيل الشوف. Advertisements - الطرقات المقطوعة ضمن نطاق زحلة البقاع الغربي: جديتا - قب الياس - تعلبايا - سعدنايل - جب جنين - مستديرة زحلة - غزة - المصنع. - الطرقات المقطوعة ضمن طرابلس وحلبا: - ساحة النور - البداوي - جسر البالما - طريق عام حلبا العبدة عند مفرق دنون. - اوتوستراد بيروت جونية حتى جبيل سالك بالاتجاهين. - الطرقات المقطوعة ضمن نطاق زغرتا: المنيه مستديرة ارزة العيرونيه مفرق مرياطة دوار العقبة.

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