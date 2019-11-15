قائد الجيش الإيراني: حان الوقت لطرد الأجانب من المنطقة

اعتبر قائد الجيش ال​إيران​ي، ​اللواء​ ​عبد الرحيم موسوي​، أن أمن ​الخليج​ و​مضيق هرمز​ لا يمكن ضمانه إلا عبر التعاون بين الدول الإقليمية، مشيرا إلى أنه "حان الوقت لطرد الأجانب من المنطقة".

ولفت موسوي، على هامش تفقده وحدات الجيش المتواجدة في محافظة بوشهر جنوب غرب إيران، إلى ان "تطورات الأعوام الأخيرة أثبتت أن الأجانب لا يمكن أن يكونوا مصدر ثقة لدول المنطقة".

وشدد على أن "أمن مضيق هرمز والخليج يمكن توفيره فقط عبر التعاون بين دول المنطقة وتحقيق أمن نابع من الداخل وليس عبر تشكيل "تحالفات مزيفة"، معتبرا أنه لذلك "حان الوقت لطرد الأجانب من المنطقة".