جرحى بإطلاق رصاص في ساحة الخلاني في بغداد ليلا

شهدت ساحة الخلاني في العاصمة العراقية بغداد، ليل الخميس الجمعة، إطلاق الرصاص الحي وقنابل غاز مسيل للدموع، مما أسفر عن إصابة 7 متظاهرين بجروح.
ويأتي ذلك وسط الدعوة إلى احتجاجات حاشدة، الجمعة، أطلق عليها اسم جمعة الصمود، فيما نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد خالد المحنا، لـ"سكاي نيوز عربية" شن القوات الأمنية أي هجمات ضد المتظاهرين. وقال المحنا: "لا يوجد هنالك تخوف إزاء التظاهرات. فالتظاهرات حالة اعتيادية وهي جزء من ممارسات النظام الديمقراطي الذي اعتاد عليه الشعب العراقي".
ولفت إلى أن التظاهرات شهدت "بعض حالات العنف"، لكن "يوجد إجماع وطني على ضرورة أن تكون التظاهرات سلمية وإبعاد الممارسات العنيفة".
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