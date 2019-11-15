جرحى بإطلاق رصاص في ساحة الخلاني في بغداد ليلا

شهدت ساحة الخلاني في العاصمة العراقية ​بغداد​، ليل الخميس الجمعة، إطلاق الرصاص الحي وقنابل غاز مسيل للدموع، مما أسفر عن إصابة 7 متظاهرين بجروح.

ويأتي ذلك وسط الدعوة إلى ​احتجاجات​ حاشدة، الجمعة، أطلق عليها اسم جمعة الصمود، فيما نفى المتحدث باسم ​وزارة الداخلية العراقية​، العميد خالد المحنا، لـ"سكاي نيوز عربية" شن ​القوات​ الأمنية أي هجمات ضد المتظاهرين. وقال المحنا: "لا يوجد هنالك تخوف إزاء ​التظاهرات​. فالتظاهرات حالة اعتيادية وهي جزء من ممارسات النظام الديمقراطي الذي اعتاد عليه الشعب العراقي".

ولفت إلى أن التظاهرات شهدت "بعض ​حالات​ العنف"، لكن "يوجد إجماع وطني على ضرورة أن تكون التظاهرات سلمية وإبعاد الممارسات العنيفة".