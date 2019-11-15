الطيران الحربي الاسرائيلي يشن سلسلة غارات على قطاع غزة ليلا

شن الطيران الحربي الاسرئيلي سلسلة غارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في مناطق جنوب ​قطاع غزة​ . مصادر امنية وميدانية افادت بان طائرات حربية اسرائيلية من طراز " اف 16" اغارت بخمسة ​صواريخ​ على الاقل على موقع "حطين" التابع ل​سرايا القدس​ ​الجناح​ العسكري ل​حركة الجهاد الاسلامي​ غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع. كما اغارت الطائرات الحربية بستة صواريخ اخرى على موقع "مهاجر" التابع ايضا لسرايا القدس في ​مدينة رفح​ جنوب القطاع. واستهدفت الطائرات الحربية موقع "ابو عطايا" التابع لالوية الناصر ​صلاح الدين​ الجناح العسكري للجان ​المقاومة الشعبية​ في الحي السعودي غرب رفح بعدة صواريخ. ولم تسفر الغارات الاسرائيلية عن وقوع ​اصابات​ بشرية، فيما لحقت اضرار مادية كبيرة بالمواقع المستهدفة من قبل الطائرات الحربية.

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