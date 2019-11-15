وزير خارجية السعودية يبحث مع بومبيو المستجدات الإقليمية

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن ابن فرحان التقى في مقر وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن، الخميس، بومبيو، خلال زيارته غير محددة المدة للولايات المتحدة.
واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية، وناقشا "آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والشراكة في محاربة التطرف والإرهاب".
بدوره، قال بومبيو، إنه عقد "لقاء مثمرا مع وزير الخارجية السعودي". وأشار إلى أنه هنأ السعودية على اتفاق الرياض، لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن.
وأكد الوزير الأميركي أن بلاده "تعمل مع السعودية على مواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار".
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