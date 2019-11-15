وزير خارجية السعودية يبحث مع بومبيو المستجدات الإقليمية

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الأميركي ​مايك بومبيو​، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

وأفادت وكالة الأنباء ​السعودية​ الرسمية، أن ابن فرحان التقى في مقر ​وزارة الخارجية الأميركية​ ب​واشنطن​، الخميس، بومبيو، خلال زيارته غير محددة المدة للولايات المتحدة.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية، وناقشا "آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والشراكة في محاربة التطرف و​الإرهاب​".

بدوره، قال بومبيو، إنه عقد "لقاء مثمرا مع وزير الخارجية السعودي". وأشار إلى أنه هنأ السعودية على اتفاق ​الرياض​، لإيجاد حل سياسي للصراع في ​اليمن​.

وأكد الوزير الأميركي أن بلاده "تعمل مع السعودية على مواجهة سلوك ​إيران​ المزعزع للاستقرار".