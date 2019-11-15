وول ستريت جورنال:بومبيو وإسبر حذرا مصر من شراء المقاتلة الروسية "سو-35"

كشفت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" أن ​وزير الدفاع الأميركي​، ​مارك إسبر​، ووزير الخارجية، ​مايك بومبيو​، حذرا مصر من إمكانية شراء ​مقاتلات روسية​ من نوع "سو-35"، مشيرة الى أن الوزيرين قالا في التحذير: "إن صفقات أسلحة جديد وكبيرة مع ​روسيا​ ستؤثر، على الأقل، على اتفاقيات التعاون في مجال الدفاع مستقبلا بين ​الولايات المتحدة​ ومصر، وعلى المساعدات لمصر لضمان أمنها، وحذرا أن مصر قد تتعرض ل​عقوبات​ وفقا للقانون الأميركي، الذي يمنع شراء المعدات العسكرية الروسية".

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن الولايات المتحدة تدعو باستمرار كل حلفائها وشركائها إلى الامتناع عن توقيع صفقات مع المؤسسات الدفاعية والاستخباراتية الروسية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى فرض عقوبات.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الروسي، ​سيرغي شويغو​، قام بزيارة إلى مصر، بداية الأسبوع الجاري، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس ​عبد الفتاح السيسي​.