إنقاذ 119 من مسلمي الروهنغيا من الغرق بخليج البنغال

تمكنت فرق ​خفر السواحل​ البنغالية من إنقاذ قارب كان يحمل على متنه 119 من مسلمي أراكان من الغرق وهم يحاولون العبور إلى ​ماليزيا​ من خلال الحدود الجنوبية للبلاد.

وبحسب بيان صادر عن خفر السواحل في بنغلاديش، رصدت الفرق المعنية قارباً خشبياً في خليج البنغال قبالة جزيرة "سانت مارتن"، كان على وشك الغرق بسبب عطل مفاجئ في محركه، وتمكنت من إنقاذ جميع من كانوا على متنه.

ولفت البيان إلى أن القارب كان يحمل على متنه 119 شخصاً، بينهم 58 امرأة، و14 طفلًا، وجميعهم من لاجئ أراكان، كانوا يحاولون الوصول إلى ماليزيا عبر البحر.

تجدر الإشارة أن لاجئ ​الروهنغيا​ المقيمين في مخيمات بمدينة "كوكس بازار" جنوبي بنغلاديش، يحاولون كثيراً الهروب إلى ماليزيا سالكين البحر، ولقد تمكنت فرق خفر السواحل البنغالية هذا العام من توقيف 500 منهم وهم في عرض البحر

ويعيش حاليا حوالي 900 ألف لاجئ من أقلية الروهنغيا في مخيمات "كوكس بازار"، ويعتقد أن ما يفوق 740 ألفا من هؤلاء قد فروا من ​ميانمار​ منذ آب 2017.