إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في مدينة البندقية بعد ارتفاع مستوى المياه

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​ ​حالة الطوارئ​ في مدينة ​البندقية​ بعد ارتفاع ​المياه​ إلى مستويات استثنائية في المدينة التاريخية. وقال كونتي بعد ​الأمطار​ الغزيرة "أعلن ​مجلس الوزراء​ حالة الطوارئ في البندقية"، وأعلن أيضًا عن صرف 20 مليون يورو "لعمليات التدخل الأكثر إلحاحًا".

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