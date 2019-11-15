روسيا تضيف قاعدة طائرات مروحية إلى قاعدتَيها الجوية والبحرية في سويا

اشارت قناة "زفيزدا" التلفزيونية التابعة ل​وزارة الدفاع الروسية​ الى إن ​روسيا​ أقامت قاعدة لطائرات الهليكوبتر في مطار ب​مدينة القامشلي​ في ​شمال شرق سوريا​ في خطوة تهدف لزياد سيطرة ​موسكو​ على مجريات الأحداث على الأرض في تلك المنطقة.

وعرضت المحطة مقطعا يظهر تحليق طائرتي هليكوبتر هجوميتين من طراز مي-35 على علو منخفض فوق منطقة صحراوية قبل الهبوط في ​القاعدة​ ​الجديدة​ التي تحميها ​منظومة​ بانتسير للصواريخ سطح/جو.

وتم نشر ثلاث طائرات هليكوبتر، بينها ​طائرة​ هليكوبتر للنقل العسكري من طراز مي-8، في القاعدة الجديدة بالفعل لكن سيلي ذلك وصول المزيد وفقا لما ذكرته المحطة.

ولروسيا منشأتان عسكريتان دائمتان في سورية وهما قاعدة جوية في محافظة ​اللاذقية​ تستخدم لتنفيذ ضربات جوية على ​القوات​ المعارضة للرئيس ​بشار الأسد​ وقاعدة بحرية في ​طرطوس​ على ​البحر المتوسط​.

ولم يتضح إن كانت القاعدة الجديدة ستكون دائمة لكن إقامتها تشير إلى أن موسكو تسعى لسيطرة أكبر على مجريات الأمور قرب الحدود التركية حيث ينفذ البلدان دوريات مشتركة.

وتهدف تلك الدوريات، التي اتفق عليها الرئيسان الروسي ​فلاديمير بوتين​ والتركي ​رجب طيب أردوغان​، إلى ضمان خلو المنطقة الحدودية من ​وحدات حماية الشعب الكردية​ السورية التي تعتبرها ​أنقرة​ تهديدا لأمنها.

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