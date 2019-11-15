فرنسا تقول إنها أخذت علما بالانتقال السياسي في بوليفيا









اسماء السيد - باريس: أكّدت فرنسا الخميس أنّها "أخذت عِلمًا" بإعلان جانين أنييز نفسها رئيسةً لبوليفيا، داعيةً إلى إجراء انتخابات "بأقرب وقتٍ ممكن" في هذا البلد. وقالت المتحدّثة باسم الخارجيّة الفرنسيّة أنييس فون دير مول "الرئيس إيفو موراليس أعلن استقالته. فرنسا أخذت علمًا بهذا القرار وبالإعلانات التي صدرت بشأن تنظيم المرحلة الانتقاليّة".

وأضافت أنّ فرنسا "تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس" و"تتمنى إجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن".

وأعلنت أنييز، السيناتورة اليمينية والمحامية البالغة من العمر 52 عامًا، نفسها رئيسة لبوليفيا الثلاثاء رغم عدم اكتمال النصاب القانوني في البرلمان، بذريعة "الحاجة إلى خلق اجواء من السلم الاجتماعي" في هذا البلد الذي هزته أزمة سياسية خطيرة منذ الانتخابات الرئاسية في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

ووعدت بإجراء انتخابات رئاسية جديدة "في أقرب وقت ممكن"، قبل 22 كانون الثاني/يناير 2020. وقد وصف موراليس الذي استقال الأحد ثم ذهب إلى المكسيك، الإعلان بأنه "انقلاب".

