انتحار طالب جامعي في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - الخليج 365:

انتحر طالب بالفرقة الثالثة في كلية الآداب بجامعة دمنهور شنقًا، الخميس، بعد ضغوط نفسية تعرض لها عقب رسوبه دراسيًا.

تلقى مدير أمن البحيرة اللواء مجدي القمري إخطارًا ببلاغ ورد إلى قسم شرطة دمنهور، عن العثور على جثة "عمرو .ع - 20 سنة" طالب بالفرقة الثالثة كلية الآداب جامعة دمنهور، مشنوقة ومدلاة من حبل لُف حول العنق، مثبت بسطح المنزل.

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بسؤال والدة المتوفي، قالت إنه كان يمر بحالة نفسية سيئة بسبب تكرار معاتبة والده له على رسوبه في ٣ مواد دراسية وإعادة السنة بالكلية.

وأضافت الأم أنها بحثت عن ابنها بغرفته ولم تجده قبل أن تعثر عليه جثة هامدة أعلى سطح المنزل.

نُقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمى، وحرر محضر بالحادث، وبالعرض على النيابة قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح وبيان أسباب الوفاة.​