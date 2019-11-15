حدث ليلاً| البنك الأهلي يخفض الفائدة وإعلان القاهرة الطوارئ بسبب الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

ننشر نص البيان المصري الإماراتي المشترك

نشرت وكالة الأنباء الإرمارتية، نص بيان مصري إماراتي مشترك، في ختام زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الإمارات.

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بسام راضي يكشف تفاصيل منصة التعاون بين مصر والإمارات-فيديو

علق السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإمارات، قائلًا: "إن العلاقات المصرية الإماراتية علاقات ذات خصوصية شديدة جدًا، وتعتبر نموذجًا مثاليًا للعلاقات العربية – العربية".

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البنك الأهلي يخفض الفائدة 1% على الشهادات البلاتينية لأجل 3 سنوات

قال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، إن لجنة ادارة الأصول والخصوم بالبنك قررت تخفيض سعر الفائدة 1% علي شهادات الادخار البلاتينية ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات.

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استعدادًا للأمطار.. القاهرة تعلن حالة الطوارئ

أصدر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اللواء أحمد فؤاد تعليماته برفع حالة الطوارئ في أحياء المنطقة، تحسبا لسقوط أمطار، بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة طقس ممطر ورعدي قد تصل للقاهرة وعدد من المحافظات.

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المرور: غلق طريق "مرسى علم شلاتين" بسبب السيول

أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء الخميس، عن غلق طريق (مرسى علم - شلاتين) بسبب مياه السيول.

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"التعليم" تكشف حقيقة الفيديو المُسيئ على "بنك المعرفة"

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، حقيقة نشر فيديو كرتوني تعليمي لشرح مسألة الدالة في مادة الرياضيات لطلاب الصف الثاني الثانوي، بشكل مُسيئ.

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بعد إثارته للجدل.. عميد سابق بالأزهر: "إذا رأيتم الحريق فكبروا" حديث ضعيف

علق الدكتور جاد الرب أمين أستاذ الحديث بجامعة الأزهر عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق، على حديث "إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه".

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نقيب المحامين: إنفاق مليار جنيه على المعاش والعلاج في السنوات الثلاثة الأخيرة

قال نقيب المحامين سامح عاشور إن إنفاق النقابة على مشروع العلاج والمعاش خلال أعوام 2017 و2018 و2019، تجاوز 950 مليون جنيه، ويتبقى شهران في العام الحالي.

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وزيرة الهجرة: رئاسة مصر للجنة الثالثة للسياسات الاجتماعية تعزز مكانتنا بالقارة

أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم أن فوز مصر برئاسة اللجنة الثالثة للسياسات الاجتماعية والفقر والنوع، لمدة عامين (2020 - 2021).

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الطيران الإسرائيلي يشن غارات جوية على قطاع غزة

قالت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان إن الطيران الحربي الإسرائيلي بدأ فجر اليوم الجمعة بشن غارات على قطاع غزة، بعد ساعات من اعتراض صواريخ أطلقت منه على جنوب إسرائيل لتضع تفاهمات التهدئة التي جرى التوصل إليها الخميس في مهب الريح.

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تقارير: الأحزاب اللبنانية تتفق على تولي الصفدي رئاسة الحكومة الجديدة

اتفقت الأحزاب اللبنانية على تولي الوزير السابق ورجل الأعمال اللبناني محمد الصفدي رئاسة الوزراء في لبنان خلفا لسعد الحريري الذي أعلن استقالته بسبب الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد والمستمرة حتى الأن، وفقا لتقارير اعلامية محلية.

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قمة بريكس تجدد الدعم للتعددية والتجارة الحرة وتنتقد الحمائية

جددت دول مجموعة بريكس التي تضم أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا - اليوم الجمعة دعمها للتعددية والتجارة الحرة، لكنها انتقدت الإجراءات الحمائية.

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15 ألف ريال لكل لتر .. إيران تفرض قيوداً على حصص البنزين وترفع أسعار الوقود

فرضت إيران اليوم الجمعة قيودًا على الحصص الشهرية لمبيعات الوقود المدعم حسب استهلاك كل سيارة، وفقا لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".

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ترامب يلتمس من المحكمة العليا الأمريكية وقف نشر إقراراته الضريبية

طلب محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس من المحكمة العليا وقف نشر إقراراته الضريبية عن مدة ثمان سنوات، لتنتقل المعركة حول المعلومات المتعلقة بالوضع المالي للرئيس إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد.

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احتجاجات جديدة في تشيلي مع استعدادات حكومية لإجراء اصلاح دستوري

نظم المتظاهرون المناهضون للحكومة في تشيلي أمس الخميس مظاهرات جديدة، في الوقت الذي كانت تستعد فيه الحكومة لإجراء إصلاح دستوري في محاولة لإنهاء ما يقرب من شهر من الاحتجاجات.

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