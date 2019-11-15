"أمطار حتى الأحد".. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة.

توقعت الهيئة أن يمتد الانخفاض في درجات الحرارة ليشمل معظم الأنحاء غدًا الجمعة، ويسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وإن ظل مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيفًا ليلاً، بينما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، قد تكون رعدية أحيانًا، والرياح معتدلة.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

السواحل الشمالية الغربية 25 19

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 26 19

الوجه البحري والقاهرة 26 20

جنوب سيناء والغردقة 31 23

شمال الصعيد 27 19

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 33 20

وعن طقس السبت المقبل، توقعت الهيئة أن يسود طقس معتدل شمالاً حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة السبت:

السواحل الشمالية الغربية 25 17

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السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 25 20

الوجه البحري والقاهرة 26 20

جنوب سيناء والغردقة 29 22

شمال الصعيد 27 17

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 30 22

وحول تفاصيل طقس الأحد، يسود طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء متكاثرة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الغربية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الأحد:

السواحل الشمالية الغربية 26 17

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 25 18

الوجه البحري والقاهرة 26 18

جنوب سيناء والغردقة 29 21

شمال الصعيد 27 17

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 27 22​