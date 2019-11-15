إمبراطور اليابان يكمل أخر طقوس اعتلاء العرش

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ):

أكمل الإمبراطور الياباني ناروهيتو آخر طقوس اعتلاء عرش البلاد بعد أن أمضى ليل الخميس/الجمعة في مراسم أسطورية ليلية محاطة بالغموض والسرية مما أثار جدلاً في المجتمع الياباني العلماني بسبب مظاهر الطقس الدينية.

وخلال طقس دايجوساي، شكر الإمبراطور إلهة الشمس "أماتيراسو أوميكامي" على حصاد الأرز في قاعة أقيمت خصيصًا لهذا الغرض في قصره بطوكيو.

ووفقًا للأسطورة والتقاليد، يكون الإمبراطور خلال ذلك بمفرده مع إلهة الشمس في غرفة تحتوي على سرير.

يذكر أن الإمبراطور ناروهيتو اعتلى العرش في أول مايو الماضي بعد أن تنازل والده الإمبراطور السابق، أكيهيتو البالغ من العمر 85 عاما طوعا عن العرش.

ولم يتم تقديم معلومات للمواطنين اليابانيين حول ما يحدث خلال طقس دايجوساي؛ لكن الامبراطور يتعلم تفاصيل هذا الطقس على ما يبدو من سلفه.

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وحضر حوالي 675 ضيفا مراسم الطقس، من بينهم رئيس الوزراء شينزو آبي، وعدد من الوزراء ورئيسا مجلسي البرلمان، ورئيس المحكمة العليا.

ويقول منتقدون إن الدولة تمول هذا الاحتفال الديني، على الرغم من أن الدستور الياباني في فترة ما بعد الحرب- العالمية الثانية- ينص على ضرورة الفصل الصارم بين الدولة والدين.

ويمثل هذا الطقس آخر ثلاثة مراسم لإضفاء الطابع الرسمي على اعتلاء ناروهيتو للعرش.

تفتح لجنة الطاقة والبيئة عددًا من الملفات بدءًا من الأحد المقبل وحتى الثلاثاء، ويأتي على رأس هذه الملفات التحديات والمعوقات التي تواجه استخدام السيارات الكهربائية، والعمل على انتشار محطات الشحن الخاصة بها، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء خاصة في الوحدات الصغيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، إضافة لطلب إحاطة مقدم من النائب سعيد طعيمة، بشأن تعديل القوانين والقرارات اللازمة لإدخال المركبات الكهربائية الخدمة.

كما تناقش اللجنة باجتماعاتها المرتقبة التحديات والمعوقات التي تواجه قطاعات الكهرباء والبترول والبيئة وسبل مواجهتها، فضلا عن متابعة خطة الدولة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء) وإدارة المخلفات الزراعية وخاصةً مخلفات (قش الأرز)، وانتشار البعوض في العديد من المناطق بمحافظة الإسكندرية في الأيام الماضية والإجراءات التي اتخذت لمواجهتها حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين. ​