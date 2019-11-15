منتدى شباب العالم يشارك في مائدة عاصمة الشباب الأوروبي بصربيا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يشارك منتدى شباب العالم ضمن وفد مصري رفيع المستوى، في فعاليات المائدة المستديرة المزمع انعقادها في مدينة نوفي ساد بجمهورية صربيا عاصمة الشباب الأوروبي لعام 2019، بمشاركة أحمد إبراهيم محافظ أسوان باعتبار مدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019، ودينا الحاروني ممثلة منتدى شباب العالم.

تعقد المائدة المستديرة تحت عنوان (نوفي ساد وأسوان: عاصمة الشباب في أوروبا وإفريقيا) في إطار الجهود الرامية إلى مناقشة أهم قضايا الشباب، فيما يجتمع ممثلون عن الشباب الإفريقي وممثلون عن الشباب الأوروبي في حلقات نقاشية لاستعراض المبادرات والمقترحات المطروحة، على أن تخرج المائدة باستنتاجات وتوصيات لصالح شباب العالم.

ومن المقرر أن تشهد المائدة، عددا من الجلسات المتنوعة والمهمة، على رأسها جلسة نقاشية بعنوان (أهمية الاستثمار في الشباب)، بمشاركة اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، والسفير عمرو الجويلي، سفير مصر في صربيا، إضافة إلى ستيفن هيودولين، ممثل وفد الاتحاد الأوروبي إلى صربيا.

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وتعقد ضمن فعاليات المائدة المستديرة، جلسة أخرى بعنوان ( أفضل الممارسات: عواصم الشباب في أوروبا وإفريقيا)، بمشاركة دينا الحاروني، ممثلة منتدى شباب العالم، وفالنتينا أنتيك، رئيس شبكة عواصم الشباب الأوروبي، ومن المقرر توقيع بروتوكول إنشاء شبكة عواصم الشباب الأوروبي، بتمثيل من نوفي ساد (جمهورية صربيا)، وسالونيك (جمهورية اليونان)، وكلوج نابوكا (جمهورية رومانيا)، وماريبور (جمهورية سلوفينيا)، وبراغ (جمهورية التشيك).

منتدى شباب العالم، حدث سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ في سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. انطلق في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018، مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، بينما ينطلق منتدى العام الجاري خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناح، وسلسة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.​