كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الجيش الإسرائيلي يخترق الهدنة ويشن غارات جديدة على غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، شن غارات جوية على قطاع غزة، رغم الهدنة التي تم إعلانها أمس الخميس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"جيش الدفاع بدأ في استهداف أهداف تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

كانت إسرائيل قد أعلنت التزامها بالهدنة مع حركة الجهاد الإسلامي، ووقف عملية "الحزام الأسود"، التي بدأتها الثلاثاء الماضي، وأسفرت عن 34 شهيدًا فلسطينيا، وإصابة 111 آخرين.