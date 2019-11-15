أكدت مصادر وزارية مقربة من ​رئاسة الجمهورية​ لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "هناك كثيراً من العراقيل ذُللت، والبحث بات يتركَّز على تشكيل حكومة تكنوسياسية على أن يكون رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ خارجها، ويترأسها شخص يوافق عليه رئيس ​الحكومة​ المستقيل ​سعد الحريري​، الذي لا يزال متمسكاً بخيار "حكومة التكنوقراط" كشرط لإعادة تكليفه، وهو ما يرفضه "​حزب الله​" ورئاسة الجمهورية و"التيار الوطني الحر".

ولفتت المصادر إلى أنه "قُدمت للحريري ثلاثة أسماء، من بينها رجل الأعمال وليد علم الدين، الذي شغل سابقاً منصب رئيس لجنة الرقابة على ​المصارف​، بانتظار أن يبدي الموافقة على أحدهم، ومن ثم موافقة "حزب الله" وحركة "أمل"، ما قد يمهِّد لتحديد موعد قريب للاستشارات النيابية".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارية للشرق الأوسط: البحث يتركز على حكومة تكنوسياسية يكون باسيل خارجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.