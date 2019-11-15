مصادر للشرق الأوسط: لم يكن هناك من موعد للحريري مع باسيل ليلغيه

لفتت مصادر وزارية مواكبة للاتصالات الجارية لإخراج ​لبنان​ من ​الأزمة​ الحكومية، عبر صحيفة "الشرق الأوسط" الى أن "لا علم لها بالظروف التي دفعت رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ إلى القول: إن المشاورات لتأليف الحكومة حققت تقدُّماً، وإن الأجواء باتت مشجّعة"، متسائلة عن "الأسباب التي ما زالت تؤخر تحديد مواعيد إجراء الاستشارات المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​ ما دام أن باسيل يحرص على توزيع تفاؤله في اللقاءات التي يعقدها، وكان آخرها أمس مع البطريرك الماروني ​بشارة الراعي​".

واستغربت المصادر الوزارية "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن رئيس الحكومة المستقيلة ​سعد الحريري​ ألغى في آخر لحظة اللقاء الذي كان سيجمعه أول من أمس مع باسيل"، مؤكدة أنه "لم يكن هناك من موعد له يجمعه بباسيل، ولا علم للحريري بكل ما يتردد بأنه بحث معه لائحة من 6 أسماء مرشحة لتولي ​رئاسة الحكومة​".

وشددت على أنه "من السابق لأوانه القول بأن الحريري يعتذر عن ترؤسه الحكومة العتيدة، ولا يجوز حرق المراحل قبل إجراء الاستشارات للوقوف على رأي ​الكتل النيابية​"، معتبرة أن "قول ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في المقابلة التلفزيونية، إن الحريري يتردد في حسم موقفه من تكليفه بتشكيل الحكومة ما هي إلا محاولة لرمي الكرة في مرماه، وربما لتبرير قيام بعض فريقه الوزاري والسياسي بفتح بازار للبحث عن أسماء بديلة لتولي رئاسة الحكومة".

ورأت بأن "لجوء بعض هذا الفريق الوزاري إلى مثل هذا الأسلوب الذي يراد منه الابتزاز والضغط لن يبدّل قناعات الحريري، خصوصاً أن الذين يشاركون في المشاورات يعرفون جيداً أن مواصفاته للحكومة الجديدة تنطلق من ضرورة محاكاة المستجدات السياسية وبدءاً بنبض الشارع، وبالتالي فهو يوافق على خوض التحدّي بحكومة من أصحاب الكفاءة والاختصاص، ويعتبر أن العودة إلى حكومة على شاكلة الحكومة المستقيلة مع إخضاعها إلى عملية تجميلية أمر يعيد البلد إلى المراوحة في دائرة الأزمة".

ورأت أن "لا مبرر لتمديد تأجيل بدء ​الاستشارات النيابية​، ولا مبرر لربط التكليف بعملية التأليف، في الوقت الذي يمر فيه البلد في ظروف استثنائية شديدة الخطورة لم يسبق أن شهدها منذ ​الاستقلال​ حتى اليوم؛ نظراً لارتفاع منسوب التأزّم الاقتصادي والمالي الذي بات يستدعي توفير الحلول له بدلاً من إقحام البلد في لعبة هدر الوقت التي ستوصله تدريجياً إلى الغرق في أزمة حكم تتجاوز مشكلة تشكيل حكومة جديدة".