مصدر في 8 آذار رجح لـ"الشرق الأوسط" احتمال الحرب وتطور الأمور أمنياً

رجح مصدر سياسي في "​8 آذار​"، عبر صحيفة "الشرق الأوسط"، "احتمال الحرب وتطور الأمور أمنياً"، لافتاً الى أن "وقوع حادثين أمنيين في ظرف 24 ساعة، الأول في خلدة والثاني في ​جل الديب​، يؤشر لتطور الأمور دراماتيكياً".

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