علمت "​الخليج 365​" انه وفي اطار للمبذولة لايجاد حل للوضع المأزوم والاتفاق على تشكيل ​حكومة​ في اسرع وقت ممكن، التقى بعد ظهر أمس رئيس التيار الوطني الحرّ الوزير ​جبران باسيل​ الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​، ليعود ويلتقي في وقت لاحق رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: باسيل التقى السيد نصرالله بعد ظهر أمس والحريري في وقت لاحق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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