شكرا لقرائتكم خبر عن تميم يلجأ لشركات عالمية لتجميل صورته.. والمعارضة القطرية: عايز يطلع رامبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ تميم بن حمد رأس نظام الحمدين فى قطر إلى شركات علاقات عامة عالمية لتجميل صورته، وإخراج سيناريو بأنه – أى تميم - انتصر فى أزمة بلاده مع الرباعى العربى "مصر والإمارات والسعودية والبحرين"، فيما وصفت المعارضة القطرية أسلوب "تميم" بأنه "عايز يطلع رامبو" أمام العالم عن طريق الإعلام.



وكشف خالد الهيل المتحدث باسم المعارضة القطرية، عن وجود تعليمات موثقة تم رصدها، أن النظام القطرى ذهب إلى شركات علاقات عامة عالمية لتقوم بإخراج سيناريو "انتصار قطر" فى الأزمة مع جيرانها.



وأشار إلى أن نظام الحمدين طلب مجموعة من التقارير الإخبارية وحشد مجموعة كتاب رأى لإبراز ذلك مع التركيز على تحسين صورة تميم بن حمد" مختتمًا تصريحاته بقول: "يبغى يطّلع فيها رامبو".