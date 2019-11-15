شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر التقرير البرلمانى بشأن التعديل الرابع لاتفاقية التعاون المصرى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأسبوع المُقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية بالمجلس، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، والموقع فى القاهرة بتاريخ 4/8/2019.

وجرى توقيع اتفاقية التعـاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا رقم (303-263) فى 30/9/2014 بين وزارة التعاون الدولى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة لإتاحة مبلغ 8 ملايين دولار أمريكى من الجانب الأمريكى، وكــذلك مبلغ 56 مليـون جنيـه مصرى مــن الحكومة المصرية حتى تاريخ اكتمال المساعدة فى 30/9/2019، وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 478 لسنة 2014.

وتم توقيع التعديل الأول فى 13/9/2015 بهدف إضافة مبلغ قدره 4 ملايين دولار أمريكى ليصل إجمالى مساهمة الحكومة الأمريكية فى المشروع إلى 12 مليون دولار أمريكى، كذلك زيادة مساهمة الحكومة المصرية بمبلغ 30,40 مليون جنيه مصرى ليصل إجمالى مساهمة الحكومة المصرية إلى 86,40 مليون جنيه مصرى، وقد صدر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 467 لسنة 2015.

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وكما جرى توقيع التعديل الثانى فى 26/9/2017 بهدف إضافة مبلغ قدره 4 ملايين دولار أمريكى ليصل إجمالى مساهمة الحكومة الأمريكية فى المشروع إلى 16 مليون دولار أمريكى، كذلك زيادة مساهمة الحكومة المصرية بمبلغ 66 مليون جنيه مصرى ليصل إجمالى مساهمة الحكومة المصرية إلى 152,400 مليون جنيه مصرى، وقد صدر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2018.

كذلك توقيع التعديل الثالث فى 24/7/2018 بهدف إضافة مبلغ 4 ملايين دولار ليصبح إجمالى مساهمة الحكومة الأمريكية فى المشروع 20 مليون دولار، وإضافة مبلغ 70,400 مليون جنيه مصرى مساهمة الحكومة المصرية ليصل إجمالى مساهمة الحكومة المصرية إلى 222,800 مليون جنيه مصرى، ومد تاريخ اكتمال المساعدة إلى 30/9/2024، وصدر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 2018.

وينشر ”الخليج 365” نص تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية بالمجلس، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، والموقع فى القاهرة بتاريخ 4/8/2019.