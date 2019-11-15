"التعليم" تكشف حقيقة الفيديو المُسيئ على "بنك المعرفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، حقيقة نشر فيديو كرتوني تعليمي لشرح مسألة الدالة في مادة الرياضيات لطلاب الصف الثاني الثانوي، بشكل مُسيئ.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تعليمى كرتوني لشرح مادة الرياضيات لطلاب الصف الثاني الثانوي، أثار غضب أولياء الأمور، لاحتوائه على تشجيع على التحرش وألفاظ سوقية.

وقال المصدر، لمصراوي، إن بنك لم ينشر فيديوهات بهذه الطريقة المتدنية، موضحًا أن من يقل ذلك عليه الإثبات.

أضاف المصدر أن المحتوى الذي يتم نشره على موقع بنك المعرفة تتم مراجعته أكثر من مرة من حيث المحتوى والأسلوب، موضحًا أن المادة معدة من مجموعة من الخبراء والمعلمين.​