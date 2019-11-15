بأهم المقاعد.. الفتيات يكتسحن انتخابات اتحاد الطلاب في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة الأقصر، مساء الخميس، فوز زينب سيد أحمد الطالبة بكلية الفنون الجميلة بمقعد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وأحمد محمد ناصر الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات بمقعد نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

كما أعلنت اللجنة فوز كريم أشرف عبد العاطي الطالب بكلية السياحة والفنادق بمقعد أمين عام لجنة الأُسر، والطالب عبدالله حسين محمد بكلية الحاسبات والمعلومات كأمين مساعد، وفازت إسراء عادل أحمد الطالبة بكلية الألسن أمين عام لجنة النشاط الثقافي والإعلامي، فيما ظفرت الطالبة زينب جمال عبد الرحمن من كلية السياحة والفنادق بمقعد الأمين المساعد.

وحصل الطالب سامي محمود عبدالله من كلية الألسن على مقعد الأمين العام للجنة الجوالة والخدمة العامة، وياسمينا محمد أحمد من كلية الألسن بمقعد أمين مساعد للجنة.

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وفاز الطالب أسامة صالح سيد من كلية الفنون الجميلة بمقعد الأمين العام للجنة النشاط الفني، وجاء الطالب أحمد رفقي السيد من كلية الفنون الجميلة أمين مساعد للجنة.

وفاز الطالب الحسين محمد قناوي من كلية الآثار بمقعد الأمين العام للجنة النشاط والرحلات، وجاء الطالب محمد عبدالرحمن رشوان من كلية الألسن أمين مساعد للجنة.

وفيما يخص لجنة النشاط الرياضي فاز الطالب أحمد حربي حمدان من كلية الحاسبات والمعلومات بمقعد أمين عام للجنة النشاط الرياضي، وفاز محمود النوبي خضري بمقعد الأمين المساعد للجنة.

وفاز محمد جمال نجم الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات بمنصب أمين عام لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي، ومحمد إبراهيم عوض الله الطالب بكلية السياحة والفنادق بمقعد أمين مساعد للجنة.​