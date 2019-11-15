تقرير: اخماد حريق بالمطعم التركي بوسط بغداد دون اصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ):

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الجمعة بأنه تم إخماد حريق اندلع في أعلى بناية المطعم التركي الذي يتخذه المتظاهرون مركزا للاعتصام وسط بغداد.

وقال المصدر، لـقناة السومرية نيوز العراقية، إنه تم اخماد الحريق الذي اندلع في أعلى بناية المطعم التركي وسط العاصمة بغداد، بالتعاون بين المتظاهرين المعتصمين في المبنى وساحة التحرير، وفرق الدفاع المدني التي وصلت إلى مكان الحادث.

Advertisements

ورجح المصدر، أن يكون الحريق قد اندلع بسبب تماس مفروشات مع نار النرجيلة (الشيشة) التي يتناولها الشباب المعتصم في مبنى المطعم، مستبعدا أن يكون الحريق قد اندلع بفعل فاعل.

ووصف المصدر، درجة الحريق بأنها كانت بسيطة، مشيرا إلى عدم وقوع أي إصابات.

ويتخذ المتظاهرون بناية المطعم التركي مركزا لاعتصامهم الذي بدأ في الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي، ويعد رمزا للاحتجاجات الشعبية في البلاد، وبات يطلق عليه "جبل أحد" أو "برج الأحرار".