بالأسماء.. مجلس اتحاد طلاب جامعة أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمى:

اعتمد رئيس جامعة أسيوط، الدكتور طارق الجمال، تشكيل مجلس اتحاد طلاب الجامعة، وذلك بعد إعلان اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعة، برئاسة الدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، نتائج انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه والأمناء وأمناء مساعدي لجان اتحاد طلاب الجامعة.

تضمن تشكيل مجلس اتحاد طلاب الجامعة، الطالب محمد عصام الدين رجب بكلية التربية الرياضية رئيسًا للاتحاد، والطالب يوسف محمد فتحى بكلية الصيدلة نائبًا لرئيس الاتحاد.

أسفرت باقي نتائج الانتخابات عن فوز الطالب أحمد فراج جابر بمنصب أمين لجنة الأسر، ولؤى عبدالعظيم محمد بمنصب أمين مساعد، وفوز الطالب أحمد محمد عصام بمنصب أمين اللجنة الاجتماعية والرحلات، والطالب إسلام إسماعيل صادق بمنصب أمين مساعد.

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حصل الطالب محمد لاشين على على منصب أمين اللجنة الرياضية، والطالبة آلاء حسانين سيد على منصب أمين مساعد، والطالب عمرو حمدي عبدالكريم على منصب أمين اللجنة الثقافية والإعلام، والطالب مصطفى حسني إبراهيم على منصب أمين مساعد، والطالب أحمد ممدوح علي على منصب أمين لجنة النشاط الفني، والطالبة إيمان أحمد علي على منصب أمين مساعد.

كما فاز الطالب محمد حسام الدين علي بمنصب أمين لجنة الجوالة والخدمة العامة، والطالب أحمد يونس محمد بمنصب أمين مساعد، والطالب هيثم كمال علي بمنصب أمين لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي، والطالب أحمد سلام أبو العزايم بمنصب أمين مساعد.

جاء ذلك في حضور الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري و عضو اللجنة العليا للانتخابات، والدكتور محمد حسين موسى المدرس بكلية الحقوق والعضو القانوني، وعز الدين المنصوري مدير عام رعاية الشباب، والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات.​