ذبحه بسكين.. مصرع شاب على يد حدث في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:
لقي شاب مصرعه ذبحًا بسكين في الرقبة، على يد حدث، في مشاجرة بينهما على كوبري قرية القباب الكبرى، التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.
تلقى مدير الأمن اللواء فاضل عمار إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورد بلاغ من أهالي قرية القباب الكبرى بشأن الواقعة.
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز دكرنس، برئاسة الرائد حسام عبد المنعم، إلى مكان الواقعة. وبالفحص تبين مصرع "مصطفى عبد الحسيب التهامي - ٢٢ عامًا" بطعنة بسلاح أبيض سددها له شاب آخر يُدعى "م. س. ع - ١٧ سنة"، وقعت بينهما مشاجرة أسفرت عن مصرع الأول.
نُقل جثمان الضحية إلى مستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما تمكنت المباحث من القبض عن المتهم، وحرر بذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.
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