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23 نوفمبر.. مصر تعلن تفاصيل كشف أثري في سقارة

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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23 نوفمبر.. مصر تعلن تفاصيل كشف أثري في سقارة

الجمعة 15 نوفمبر 2019

أعلنت وزارة الآثار المصرية أنها ستعلن تفاصيل كشف أثري جديد، بمنطقة سقارة في محافظة الجيزة، يوم السبت 23 نوفمبر الجاري.

والخميس تفقد وزير الآثار خالد العناني مكان الكشف وهرم زوسر المدرج، الذي بدأت أعمال ترميمه في عام 2006.

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وسيجري الكشف عن مجموعة كبيرة من القطع الأثرية المتنوعة، تشمل عددا كبيرا من القطط المحنطة بعضها بحجم كبير.

 

كما سيتم الإعلان عن المراحل النهائية لمشروع ترميم هرم زوسر المدرج، تمهيدا لافتتاحه قريبا.

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