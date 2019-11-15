حميدتي يطالب برفع العقوبات الأممية عن السودان

طالب نائب رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول محمد حمدان "حميدتي" برفع العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي على بلاده عام 2005م.

وقال حميدتي خلال لقاءه بالخرطوم الخنيس رئيس لجنة الأمم المتحدة للعقوبات الخاصة بالسودان وجنوب السودان جوانا فيرونيكا، أن الأسباب المؤدية لهذه العقوبات أزيلت تماما".

وأوضح حميدتي، أن بلاده أحرزت تقدما كبيرا في إرساء السلام والاستقرار مشيرا إلى أن التغيير السياسي الذي حدث مؤخرا ومباشرة الحكومة الانتقالية لمهامها مما يتطلب رفع العقوبات عن السودان وإزالة اسمه من القائمة الامريكية للدول الراعية للارهاب.

Advertisements

وتزور رئيسة لجنة الامم المتحدة للعقوبات على الخرطوم وجوبا، السودان هذه الايام، حيث التقت إلى جانب "حميدتي" عددا من المسؤولين السودانيين بينهم وزير الدفاع جمال عمر، كما زارت مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وطلب كافة المسؤولون السودانيون، رفع العقوبات الاممية عن بلادهم، لانتفاء الاسباب.

ويخضع السودان لعقوبات دولية من مجلس الأمن، بموجب القرار 1591 الصادر عام 2005، والذي أنشأ في مارس من العام نفسه، لجنة خاصة لرصد تنفيذ الجزاءات ذات الصلة.

العقوبات المفروضة على السودان، هي الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر، وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر في دارفور.