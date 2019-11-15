شكرا لقرائتكم احتجاجات ليلية في إيران بسبب رفع أسعار البنزين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت عدم مدن ايرانية احتجاجات بعد منتصف الليل بعد تطبيق قرار رفع أسعار البنزين حيث اصطفت طوابير سيارات المواطنين الذين امتنعوا عن تعبئة الوقود بالأسعار الجديدة مطالبين بإلغاء القرار.

طوابير السايرات في محطة بالعاصمة طهران

ووفقا للقرار الصادر عن المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران والشركة الوطنية للمنتجات النفطية، فقد اصبح سعر ليتر البنزين 3 آلاف تومان ( حوالي 36 سنت) لليتر الواحد بعد ما كان 1000 تومان فقط (حوالي 12 سنت).

سعر البنزين الجديد في المحطات الايرانية 3000 تومان

ووفقا لقرار، سيكون هناك بنزين مقنن بشكل محدود لأصحاب سيارات الأجرة والسيارت الشخصية بسعر 1500 تومان لليتر الواحد.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل في إيران العديد من الصور والمقاطع التي تظهر مئات المواطنين في كل من اصفهان والأهواز وارومية وهم يقفون بطوابير طويلة في المحطات بينما تنتشر أعداد كبيرة من قوات الأمن ووحدات مكافحة الشغب قرب المحطات.

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وتواجه إيران أزمة اقتصادية كبيرة بسبب العقوبات حيث تبحث الحكومة مأزق انخفاض حصة النفط الخام في ميزانية العام الايراني المقبل الذي يبدأ في 21 مارس/ آذار إلى الصفر.

وكان الرئيس الايراني قد أعلن الثلاثاء الماضي بأنه لا يستطيع ادارة البلاد مع استمرار حظر صادرات النفط واقترح روحاني أن يتم تعويض العجز في الموازنة والنقص في خزانة الدولة بزيادة الضرائب على الشركات والمواطنين، بالرغم من أن الاحتجاجات والإضرابات تستمر بأشكال مختلفة منذ العام الماضي في اغلب المحافظات الايرانية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ويقول الإيرانيون أن متوسط دخلهم الذي لا يتجاوز حوالي 200 دولار لا يستطيع تحمل أعباء زيادة أسعار البنزين الى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تضاعفت منذ بدء العقوبات. ولازالت بارتفاع مستمر.

ويحدد مركز أرباب العمل الإيراني، متوسط راتب الموظفين بـ 220 دولارا شهريا حيث لا يكفي للعيش 8 أيام وهذا ما أجبر العمال أن يبحثوا عن أعمال إضافية ليتمكنوا من تأمين معيشتهم لشهر كامل.

وسيخلق ارتفاع أسعار البنزين معضلة جديدة لسيارات الأجرة حيث لا تتناسب مع أجور سائقي التاكسي المنخفضة وسيقومون برفع الأجرة كما حدثت في مرات سابقة، بحسب الخبراء.