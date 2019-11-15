شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مشروعات البرلمان: اجتماع مع جهاز تنمية المشروعات لمناقشة دعم الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر ومتناهية الصغر، لمواجهة التحديات التى تواجه تلك المشروعات.

وأضافت النائبة هالة أبو السعد، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الاجتماع سيشهد مناقشة طلب الإحاطة الموجه من النائب محمد فؤاد بشأن ما قدمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لدعم الشباب، لافتة إلى أن الاجتماع سيشهد حضور أعضاء جهاز تنمية المشروعات.

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وكانت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، شاركت فى افتتاح معرض رأس الخيمة الدولى للمشاريع المتوسطة والصغيرة بمركز معارض رأس الخيمة بدولة الإمارات، والذى يقام تحت رعاية الشيخ سعود بن صقر القاسمى عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، فى الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2019.