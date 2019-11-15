حمدوك يطيح بمدير البنك الزراعي السوداني

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مرتضى كوكوالجمعة 2019/11/15 02:44 ص بتوقيت أبوظبي
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك
أعفى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الإخواني صلاح حسن أحمد من منصبه كمدير عام للبنك الزراعي الحكومي.
وأشار بيان صادر من مجلس الوزراء السوداني، الخميس، إلى أن إعفاء الإخواني صلاح حسن أحمد، جاء بناء على توصية من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، إبراهيم أحمد البدوي.
ووجه القرار وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي، والعمل والتنمية الاجتماعية، والبنك الزراعي السوداني والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ الإعفاء.
والبنك الزراعي مملوك للدولة، وهو أضخم مصرف متخصص في التمويل الزراعي، ويتولى مهمة توفير المخزون الاستراتيجي للسودان من الحبوب الغذائية، وخضع لسيطرة تنظيم الإخوان لثلاثة عقود.
وتعتبر إقالة صلاح حسن أحمد، ضمن حملة إعفاءات شملت حتى الآن عشرات العناصر الإخوانية، الذين تم إبعادهم من مناصب رفيعة بالخدمة المدنية في السودان.
وفي وقت سابق، أصدر بنك السودان المركزي قرارا بتجميد حسابات مصرفية لأسماء وشركات عمل مملوكة لقيادات إخوانية بارزة، بينهم "عبدالله" شقيق الرئيس المعزول عمر البشير.
وتسعى الحكومة السودانية إلى الاستجابة لتطلعات قوى الثورة، حيث واصل رئيس الوزراء حملته لإقالة عناصر الإخوان من مؤسسات السودان.
وسبق أن أعفى "حمدوك" 3 وكلاء وزارات محسوبين على نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وهو ما استقبله الشارع بارتياح كبير في ظل تعطشه لاجتثاث هذا التنظيم.
ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أصدرت رئيسة القضاء السوداني نعمات عبدالله محمد خير قرارات بنقل 35 قاضيا محسوبين على نظام الإخوان، من مناصب رفيعة بالسلطة القضائية.
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