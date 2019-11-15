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تكتيكات إيرانية جديدة لمواجهة الاحتجاجات في العراق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تكتيكات إيرانية جديدة لمواجهة الاحتجاجات في العراق

الجمعة 15 نوفمبر 2019

تكتيكات إيرانية جديدة لمواجهة الاحتجاجات في العراق

الخليج 365

لجأت النخبة السياسية في العراق، لتنفيذ استراتيجية جديدة لمواجهة الاحتجاجات، بناء على توجيهات إيرانية، أشرف عليها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

 

ووفق مصادر إعلامية، تتمثل التكتيكات الجديدة لمواجهة المحتجين، في حصر الاحتجاجات داخل ساحة التحرير وسط بغداد، وهو أمر أكدته مصادر أمنية بالقول إن أجهزة الأمن تعمل على إحكام الطوق على الساحة من كل الاتجاهات.

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وتلفت المصادر إلى أن التكتيكات الجديدة تشمل شن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المحتجين، في مسعى للحد من تدفق الاحتجاجات.

 

وفي مقابل ذلك، تلجأ سلطات بغداد إلى وضع خطة إصلاحات سياسية هدفها تهدئة غضب الشارع، من خلال الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة، مع إعادة النظر في تركيبة البرلمان.

 

وتسعى الحكومة من خلال هذه التكتيكات، لتنفيذ خطة أقرتها طهران، عبر قاسم سليماني الذي يوصفُ بأنه مهندس تحرك ميليشيات إيران في المنطقة.  

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