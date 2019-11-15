شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة الحكومة الكويتية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الكويت)

أعلن المتحدث باسم الحكومة الكويتية أمس (الخميس) تقديم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح، استقالة الحكومة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ووفقاً لوكالة أنباء الكويت (كونا)، قال رئيس مركز التواصل الحكومي والمتحدث باسم الحكومة طارق المزرم إن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تقدم إلى أمير البلاد باستقالة الحكومة ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري، فيما أشارت «فرانس برس» إلى أن استقالة الحكومة الكويتية جاءت على خلفية اتهامات بهدر المال العام، وذلك عقب طلبين استجوابيين نيابيين قدّما ضد وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزير المالية، تخص اتهامات بهدر المال العام.

ومن جهته، قال النائب صالح عاشور لوكالة فرانس برس إنّ «خلافات بين الوزراء على تركيبة مجلس الوزراء الحالية وطريقة التعاطي مع الأوضاع المحلية دفعت الشيخ جابر المبارك الصباح إلى تقديم استقالة حكومته».