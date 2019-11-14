عاجل.. إطلاق قذيفتين صاروخيتين من غزة على جنوب إسرائيل

أطلقت صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، مساء اليوم الخميس، حسبما نقل مراسل فضائية سكاي نيوز بالعربية.

كما أطلقت قذيفتين صاروخيتين من غزة على جنوب إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.

وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، قد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم، عن رشقة صواريخ جديدة من المقاومة الفلسطينية تجاه إسرائيل وتفعيل صافرات الإنذار.

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وصرح متحدث الجيش الإسرائيلي في بيان: "متابعة لتفعيل الإنذارات قبل دقائق تم رصد إطلاق ٥ قذائف صاروخية من قطاع غزة، باتجاه إسرائيل حيث تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض قذيفتيْن منهم".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل 34 فلسطينيا جراء التصعيد الإسرائيلي منذ فجر أول من أمس الثلاثاء.

وجاء في بيان وزارة الصحة: "ارتفاع حصيلة التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34 شهيدا بعد انتشال طفلين شهيدين في أعقاب استهداف منزل السواركة بدير البلح، فجر اليوم بالإضافة إلى إصابة 111 مواطن بجراح مختلفة، والغارات على غزة أسفرت عن مقتل 34 شخصا، بينهم 6 أطفال و 3 سيدات".

وقال نيكولاي ملادينوف، المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، إن مصر عملت مع الأمم المتحدة جاهدة لمنع اندلاع حرب جديدة في غزة.

كما يشار إلى أن إسرائيل أعلنت وقف عملية الحزام الأسود على قطاع غزة، التي بدأتها فجر الثلاثاء الماضي، بعد جهود ووساطات بذلتها مصر والأمم المتحدة لوقف حالة التصعيد على جبهة غزة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.