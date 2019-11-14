كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير وحدة الدراسات السياسية بـ "سجاف" يكشف خبايا تجارة إيران في المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هشام البقلي، مدير وحدة الدراسات السياسية بمركز سجاف للدراسات، إنّ تجارة المخدرات بجميع أنواعها يعد أمراً طبيعيا لدى طهران، مشيرا إلى أن كل ما هو غير شرعي موجود في إيران.

وأضاف "البقلي" في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أنّ هذه التجارة الغير شرعية تتواجد في إيران على جميع المستويات، مشيرا إلى أنّ الأسباب الكامنة وراء ذلك، هو أن إيران لا تستطيع أن تكون دولة طبيعية في المعاملات التجارية والاقتصادية، ولذا نراها ترفض التوقيع على المعاهدات الدولية الخاصة بغسيل الأموال وغير ذلك.

وأوضح مدير وحدة الدراسات السياسية بـ "سجاف"، أنّ إيران تتعامل بطرق غير شرعية في معاملاتها الاقتصادية، حيث يساعدها ذلك في الالتفاف على العقوبات، لافتاً إلى أن إيران تستخدم المخدرات بهدف السيطرة أيضا على الدول من خلال تدمير عنصر الشباب.

وذكر أن ميزانيات الدول الطبيعية لا تستطيع تمويل مليشيات إرهابية، ولذلك تلجأ إيران إلى مثل هذه الوسائل القذرة، بحيث تغطي تكاليف مليشياتها الإرهابية، وإنعاش اقتصادها أيضا، بجانب استخدام المخدرات في حربها ضد الدول.

