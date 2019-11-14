كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الروسي: لقد قمنا بتنفيذ جميع مهامنا في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، مساء اليوم الخميس، بأن بعد بدء روسيا في مكافحة الإرهاب بسوريا، تم تحرير 90 بالمئة من أراضي هذا البلد من الإرهابيين، وفي المجمل قامت بتنفيذ جميع مهامها.

وأوضح الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي بعد قمة "بريكس"، أن "بعد أن بدأت روسيا بتنفيذ تدابير نشطة لدعم الحكومة الشرعية في دمشق، تم تحرير حوالي 90 بالمئة من الأراضي من الإرهابيين".

كما أشار بوتين إلى أن هذه الأراضي عادت لسيطرة الحكومة السورية، "هذا ما كنا نهدف إليه، لقد نجحنا في تنفيذ ذلك".

كما أكد الرئيس الروسي، على مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى وجه الخصوص، ومساهمة الرئيس ترامب، بمكافحة الإرهاب في سوريا.

وقال بوتين "فيما يتعلق بمساهمة الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب في سوريا، هناك مساهمة، يجب الاعتراف بذلك والتحدث عن ذلك بشكل مباشر، وعلى وجه الخصوص مساهمة الرئيس ترامب".

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وأعرب بوتين عن أمله بأن اللجنة الدستورية السورية ستنجح بتهدئة الوضع وتحسين علاقات دمشق والمعارضة.