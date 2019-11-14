كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلي تستعد لاضطرابات جديدة في ذكرى مقتل شاب علي يد الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعدت شيلي ليوم آخر من الاحتجاجات العنيفة، اليوم الخميس، حيث تجمع المتظاهرون في جميع أنحاء البلاد للاحتفال بمرور عام على مقتل شاب من السكان الأصليين برصاص الشرطة في ظروف لا تزال قيد التحقيق.

ووفقًا لما ذكرته المنشورات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، من المقرر تنظيم 18 احتجاجًا في المراكز الحضرية في جميع أنحاء تشيلي في وقت متأخر بعد الظهر، مع المزيد من التخطيط خارج سفارات شيلي في الخارج.

وناشد والد "كاميلو كاتريلانكا"، وهو رجل من مابوتشي من منطقة أراوكانيا الجنوبية التي كانت منذ فترة طويلة في صراع مع الدولة، الناس للتظاهر "بهدوء".

وقال لمحطة كوبراتيفا الإذاعية المحلية، لا نريد أن نحزن على وفاة أي شاب، سواء كان من مابوتشي أو من أي مكان آخر، لأنه بالنسبة لنا سيكون تخفيف الألم مرة أخرى".

كما تم إطلاق النار على رأس كاميلو كاتريلانكا، حفيد أحد زعماء السكان الأصليين، في نوفمبر عام 2018 في عملية للشرطة في مجتمع ريفي بالقرب من بلدة إرسيلا، على بعد 480 ميلًا (772 كم) جنوب سانتياغو.

وأثار الحادث - واتهامات لاحقة من التستر - احتجاجات ضخمة في جميع أنحاء شيلي.

ومن المقرر تقديم أربعة عروض من الشرطة للمحاكمة بتهمة القتل وعرقلة العدالة في وقت لاحق من هذا الشهر.

كما تأتي الاحتجاجات المخطط لها، اليوم الخميس، بعد أربعة أسابيع من الاضطرابات الشديدة التي بدأت على ارتفاع في أسعار وسائل النقل العام ولكنها توسعت لتشمل المظالم على الأجور المنخفضة، وارتفاع تكلفة المعيشة وعدم المساواة الاجتماعية.

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وأعلن الرئيس سيباستيان بينيرا حالة الطوارئ مع انتشار أعمال الشغب العنيفة، ثم خطة اجتماعية جديدة مكلفة، قام بتغيير حكومته وناشد التشيليين الاشتراك في الاتفاقات الوطنية حول العدالة والمساواة والسلام.

ومع ذلك، لا تزال الاحتجاجات مستمرة، حيث خلفت حتى الآن 24 قتيلًا، واعتقل أكثر من 7000 شخص، وجرح 2800 من الشرطة والمدنيين، وملايين الدولارات من الأضرار التي لحقت بالممتلكات في هجمات النهب والحرق العمد، وفقًا للحكومة ومجموعات حقوق الإنسان.

وتعرضت الشرطة للنيران بسبب تعاملها مع المظاهرات، حيث قال خبراء طبيون إن أكثر من 200 متظاهر عانوا من إصابات في العين أو أصيبوا بالعمى بسبب عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وقال قائد الشرطة هذا الأسبوع، إنه سوف يلائم ضباط الأسلحة النارية بكاميرات المراقبة وينشر المزيد من خبراء حقوق الإنسان.

وقالت آنا بيكير، المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية في تشيلي، إنه ينبغي على "بينيرا" الرد على العديد من شكاوى تجاوزات الشرطة.

وقالت: "لا نريد أن نرى المزيد من ضحايا عنف الشرطة في أي مكان في شيلي، يُقتلون أو يُصابون بجروح خطيرة لمجرد رفع صوتهم بشأن المطالب الاجتماعية".

وقالت كاتيا باريرا، 19 عامًا، وهي من سكان منطقة لا فلوريدا ذات الدخل المنخفض في سانتياغو تستعد للانضمام إلى احتجاجات اليوم الخميس، إنها تعتقد أن شيئًا لم يتغير منذ وفاة كاتريلانكا.

وقالت: "عندما يخرج شخص ما للتظاهر، يرفع عينيه، اليوم لا يتعلق فقط بكاتريلانكا، إنه للجميع."

