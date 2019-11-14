كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسة بوليفيا المؤقتة: موراليس سيُمنع من الانتخابات المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الرئيسة البوليفية المؤقتة، جانين أنز، اليوم الخميس، إن الرئيس السابق المنفي إيفو موراليس لن يتمكن من المشاركة في الانتخابات المقبلة، لأنه مُنع من الترشح لولاية رابعة على التوالي.

وأثناء حديثها في مؤتمر صحفي، أضافت "أنز"، أن نائب رئيس موراليس، ألفارو جارسيا، لن يُسمح له أيضًا بالترشح للرئاسة.

واستقال كلاهما بعد مراجعة دامغة لمخالفات التصويت، وأعلن رئيس الجيش المؤثر، أنه يجب عليه التوقف لإنهاء الاضطرابات بعد انتخابات 20 أكتوبر المتنازع عليها، ذهب موراليس في وقت لاحق إلى المنفى في المكسيك.

ولم تعلن "أنز" عن موعد جديد للانتخابات، ولكن بموجب الدستور يجب أن تدعوهم في غضون 90 يومًا من توليها منصبها، يوم الثلاثاء الماضي.

كما انتهى حكم موراليس الاشتراكي، الذي دام 14 عامًا باحتجاجات عنيفة واتهامات، بعد أن اتهم مؤيدوه بالتلاعب في الأصوات في انتخابات 20 أكتوبر، لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم في اشتباكات بين أنصار موراليس وخصومه والشرطة منذ اندلاع الاحتجاجات لأول مرة قبل ثلاثة أسابيع.

كما دعا موراليس من المنفى في المكسيك، إلى الحوار للمساعدة في "تهدئة" بوليفيا، وطلب من الأمم المتحدة والبابا فرانسيس المساعدة.

وفي مقابلة مع صحيفة "إلبايس" الإسبانية، نشرت يوم الأربعاء الماضي، أوضح موراليس: أنه "لا يزال رئيسًا قانونيًا، لأن استقالته لم تقبل بعد من قبل الهيئة التشريعية".

وردد الحلفاء اليساريون مزاعم موراليس عن الانقلاب، وهتف آخرون باستقالته باعتبارها جيدة للديمقراطية، وحتى الآن، اعترفت الولايات المتحدة والبرازيل وكولومبيا والمملكة المتحدة "بأنز" كرئيسة مؤقتة.

وقالت روسيا، الحليف الجيوسياسي المهم لبوليفيا في عهد موراليس، اليوم الخميس، إنها مستعدة للعمل مع "أنز"، لكنها أشارت إلى أنها وصلت إلى السلطة دون أن يكتمل النصاب القانوني الكامل في البرلمان.

واعترضت حكومات أخرى في أمريكا الجنوبية مثل بيرو والإكوادور والأرجنتين على الاعتراف بها.

كما اندلعت اشتباكات جديدة في المدينة الرئيسية في بوليفيا؛ حيث واجهت الرئيسة المؤقتة، التي أعلنت حديثًا "جانين أنيز"، تحديات لقيادتها في مجلس الشيوخ والشوارع من مؤيدي الزعيم المنفي "إيفو موراليس".

واندلعت معارك جارية في لاباز، بينما كان مؤيدو موراليس يرمون الحجارة ويلوحون بألواح خشبية، ويتفرقون ضد شرطة مكافحة الشغب، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع على حشود المتظاهرين.

كما مُنعت رئيسة مجلس الشيوخ السابقة "أدريانا سالفاتيرا"، وهي موالية لموراليس، من دخول مبنى البرلمان من قبل الشرطة التي اشتبكت مع مؤيديها.

ولكن وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبو، هنئ "أنيز" على توليها المنصب الأعلى في البلاد، وقال: إن "الولايات المتحدة تشيد بالسيناتور البوليفية جانين أنيز؛ لتكثيفها منصب رئيسة الدولة المؤقتة لقيادة بلدتها من خلال هذا التحول الديمقراطي، بموجب دستور بوليفيا ووفقًا لمبادئ الميثاق الديمقراطي للبلدان الأمريكية".

وفي الوقت نفسه، دعا موراليس إلى الحوار مع خصومه السياسيين، لكنه كرر مزاعمه بأنه كان ضحية انقلاب، حيث تعهد الزعيم المؤقت للبلاد بإجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن.

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وخلال حديثه في مؤتمر صحفي في مكسيكو سيتي، دعا موراليس إلى وضع حد للعنف الذي أصاب بوليفيا منذ الانتخابات، التي جرت في الشهر الماضي والتي مزقتها مزاعم بتزوير الأصوات.

وقال "لدي رسالة للشرطة والقوات المسلحة: لا تلطخوا بدماء الناس، لقد قتل ثمانية أشخاص على الأقل في ثلاثة أسابيع من الاشتباكات في أنحاء بوليفيا.

ورفض موراليس تقريرًا لمنظمة الدول الأمريكية وجد فيه، أنه كان هناك "تلاعب واضح" بالتصويت كان من شأنه أن يمنحه فترة ولايته الرابعة، وقال إن "المعارضين اليمينيين قد خططوا للانقلاب من ليلة الاقتراع".

وعندما تحدث موراليس في المنفى، تعهدت "أنيز" بإجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن، ودعت إلى الانتقال السلمي من ما وصفته بأنه "نظام شمولي".

كما أعلنت "أنيز"، نائبة رئيس مجلس الشيوخ والمسيحية المحافظة، نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي مع وجود الكتاب المقدس في يدها، على الرغم من مقاطعة الدورة التشريعية من قبل المشرعين من حزب موراليس.

وحتى عندما تولت هذا الدور، انتقدها أنصار موراليس الغاضبون باعتبارها مغتصبة عنصرية استولت على السلطة بطريقة غير مشروعة.

كما أن موراليس، قد استقال يوم الأحد الماضي، بعد 48 ساعة مضطربة تمرد فيها ضباط الشرطة، وقالت منظمة الدول الأمريكية" إنها "لا تستطيع التحقق من فوزه في الجولة الأولى، وحثته القيادة العسكرية على الاستقالة".

وقالت المحكمة الدستورية في بوليفيا، إنه بعد استقالة موراليس ونائبه ورؤساء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، كانت "آنيز" في الصف التالي لتولى الرئاسة.

وقال زعيم شباب الحزب، أليخاندرو مارتينيز، "على الرغم من أن رئيسنا وزعيمنا الأقصى إيفو موراليس على قيد الحياة، إلا أن حزب ماس سوف يستمر، قد لا يعود غدًا، أو في اليوم التالي، لكن هذا لن يمنعنا من النزول إلى الشوارع".

وعند دخولها مبنى البرلمان ليلة الثلاثاء الماضي، قالت إن التزامي هو إعادة الديمقراطية والهدوء إلى البلاد، لا يمكنهم أبدًا سرقة أصواتنا مرة أخرى.

وبعد ذلك، استقبلت مؤيديها من شرفة القصر القديم "كازا كيمادو" الرئاسي، بدلًا من ناطحة سحاب "كازا ديل بويبلو" المكونة من 26 طابقًا والتي بناها موراليس، والتي اعتبرها المعارضون مثالًا على تجاوزاته.

كما دفع انتقالها المفاجئ إلى المسرح السياسي، إلى إلقاء نظرة فاحصة على التصريحات العنصرية تجاه الأغلبية الأصلية في بوليفيا في حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت رئيسة يوليفيا المؤقتة لديها ولاية واحدة، وهذه الولاية هي الدعوة إلى انتخابات جديدة في أسرع وقت ممكن، حيث يسمح الدستور لمدة 90 يومًا، لكن وضع البلد يتطلب أن يكونوا عاجلًا.

ولكن في إشارة واضحة إلى أنها تعتزم توجيه البلاد بعيدًا عن الاشتراكية، كان من أولى أعمال "أنيز" يوم الأربعاء الماضي، الاعتراف بزعيم المعارضة "خوان غوييادو" كرئيس لفنزويلا.

وحذرت المملكة المتحدة والولايات المتحدة مواطنيها من تجنب السفر إلى بوليفيا، حيث أمرت الولايات المتحدة برحيل أفراد الأسرة الدبلوماسيين وموظفي الحكومة الأمريكية غير الطارئين.

