كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 14/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || كوريا الشمالية ترفض العرض الأمريكي لمحادثات ديسمبر
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أن أمريكا عرضت عليها اجتماعًا جديدًا، لكنها غير مهتمة بمزيد من المحادثات، التي تهدف إلى "إرضاءنا" قبل الموعد النهائي، الذي حددتها بيونغ يانغ لواشنطن؛ لإظهار المزيد من المرونة في مفاوضاتها.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || الكونجرس: الرئيس دونالد ترامب اعترف بـ"الرشوة"
أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، نانسي بيلوسي، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد "اعترف بالرشوة".
أخبار عالمية عاجلة اليوم || مقتل أربعة وجرح العشرات في احتجاجات بغداد
قالت الشرطة ومصادر طبية، اليوم الخميس، إن أربعة متظاهرين على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 65 محتج، خلال اشتباكات مع قوات الأمن العراقية، الذين كانوا يحاولون إعادتهم إلى معسكرهم الرئيسي في وسط بغداد.