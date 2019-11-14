كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 14/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أن أمريكا عرضت عليها اجتماعًا جديدًا، لكنها غير مهتمة بمزيد من المحادثات، التي تهدف إلى "إرضاءنا" قبل الموعد النهائي، الذي حددتها بيونغ يانغ لواشنطن؛ لإظهار المزيد من المرونة في مفاوضاتها.

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، نانسي بيلوسي، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد "اعترف بالرشوة".

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