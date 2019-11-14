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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الفيلم الوثائقي بجزئه الثاني عن دور الإمارات بتأمين عدن والان مع التفاصيل
الخميس 14 نوفمبر 2019
القوات الإماراتية
يعرض الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي "هنا عدن" الدور الذي لعبته القوات الإماراتية مع القوات الجنوبية في تأمين العاصمة عدن وطرد الجماعات الإرهابية منها.
ونشر فريق “إرم نيوز ” الجزء الثاني للفيلم الوثائقي ( هنا عدن )، ويستكمل الجزء دور التحالف العربي في العاصمة عدن بعد تحريرها من قبضة المليشيات الحوثية وكيف ساهمت القوات المسلحة الإماراتية ومعها القوات الجنوبية في إخراج عدن من مربع الإرهاب والفوضى الذي كانت تعيشه عقب تحريرها من قبضة الإنقلابيين الحوثيين.
ويحتوي الجزء الثاني للفيلم القصير ” هنا عدن ” مشاهد لحالة الفوضى التي غرقت فيها المدينة بسبب غياب المؤسسات الأمنية والعسكرية وجعلت من ذلك منبعاً للأحداث الإرهابية التي وقعت بعد طرد الحوثيين من المدينة.
كما يعرض وكيف عملت القوات الإماراتية على إعادة الحكومة اليمنية وجعلت منها موطئ قدم وعاصمة جديدة تمارس منها أعمالها ضد الإنقلابيين الحوثيين.
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