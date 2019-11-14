شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال تنوي تجديد سفارة البلاد في فرنسا والان مع التفاصيل

الخميس 14 نوفمبر 2019 صورة أرشيفية Advertisements أعلنت الحكومة الصومالية أنها ستقوم بتجديد سفارة البلاد في فرنسا بعد زيارة رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيرى. وفي بيان له ، قال مكتب رئيس الوزراء إن خيرى أجرى محادثات مع المسؤولين في السفارة حول قضايا واسعة النطاق تتعلق بالقضايا التي تؤثر على أنشطة السفارة.

وأطلع المسؤولون في السفارة رئيس الوزراء على تحديات وعمليات السفارة. وتعهد رئيس الوزراء حسن علي خيرى بأن تعيد الحكومة بناء مبنى السفارة. وتأتي هذه الخطوة بعد شهرين من إعلان الرئيس الصومالي ، محمد عبد الله فرماجو ، عن مبنى جديد في سفارة واشنطن.

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