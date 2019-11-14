افاد مصدر امني، الخميس، بأن مدنيا قتل في قضاء الطارمية شمالي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مدنيا قتل في شارع البعث بقضاء الطارمية شمالي بغداد". واضاف انه "لم يتبين لغاية الان اذا كان الحادث اغتيال من قبل مجهولين او رصاصة طائشة"، مشيرا الى انه "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مدني في قضاء الطارمية شمالي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.