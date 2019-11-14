قرقاش : زيارة السيسي تعزز من صداقة وتحالف هي في صلب الخيار العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور قرقاش، على أهمية زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى الإمارات، ولقاءه بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .



وقال قرقاش في تغريدة له بتويتر، "زيارة الدولة الناجحة لفخامة الرئيس السيسي إلى أبوظبي ولقائه مع سمو الشيخ محمد بن زايد تعزز من صداقة وتحالف هي في صلب الخيار العربي الذي تدعو إليه الإمارات" .

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وأضاف "الخيار العربي هو الضمان الأساس في الظروف الإقليمية الإستثنائية ومصر عمود رئيسي لهذا البناء الاستراتيجي" .

وناقشت المباحثات التي جرت بين ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وضيفه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، العديد من الملفات التي برز فيها التوافق في الرؤى بين الجانبين.

واختتم الرئيس المصري، الخميس، زيارته إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، التي استغرقت يومين، وجرى خلالها توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين.