- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الدفاع العراقي يتهم طرفاً ثالثاُ بقتل المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019
الخليج 365- متابعات
إتهم وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، طرفاً ثالثاً بقتل المتظاهرين المطالبين بإسقاط الحكومة وتغيير النظام .
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده في باريس، اليوم الخميس، قال فيه "أن هناك "طرفا ثالثا يقوم بقتل المتظاهرين" في العراق، وذلك في معرض تعليقه على مقتل أكثر من 320 وجرح الآلاف خلال التظاهرات التي تعم عدة مدن من العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي" .
وأضاف الشمري أن الجيش العراقي سلّم الشرطة الاتحادية مهمة حماية المتظاهرين بعد 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشدداً على أن الإصابات التي وقعت من الطرفين (أي الأمن والمتظاهرين) مصدرها "طرف ثالث".
وشرح أن البندقية التي تستخدمها القوات الأمنية العراقية يمكنها إصابة شخص على مسافة تتراوح بين 75 إلى 100 متر، بينما بعض المتظاهرين قٌتلوا برصاص أطلق من بعد 300 متر منهم.
وتابع: "بعد تشريح جثثهم من قبل الطب العدلي، وبعد استخراج المقذوفات من أجسامهم، وجدنا أن العتاد (الذي تم استخدامه لإطلاق النار على المتظاهرين) لم تستورده أي جهة عراقية".
وأضاف أن هذا النوع من البندقيات وحتى قنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع لم يدخل العراق "عن طريق الحكومة العراقية".
أما في موضوع داعش، فأكد الشمري أن "فرنسا والعراق يتعاونان من أجل السيطرة على الهاربين من الدواعش". وأضاف في نفس السياق: "سنحاكم الدواعش من أصول عراقية حسب القانون العراقي، والأجانب حسب القانون الدولي".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع العراقي يتهم طرفاً ثالثاُ بقتل المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.