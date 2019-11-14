مجزرة إسرائيلية تودي بحياة 34 فلسطينيا بينهم 8 من أسرة واحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أ ف ب - غزة

فيما دخل اتفاق هش للتهدئة حيز التنفيذ أمس في قطاع غزة بعد يومين من الغارات العنيفة التي شنتها إسرائيل، أعلنت وزارة الصحة في غزة أمس مقتل 8 فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم خمسة أطفال وسيدتان في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلهم في دير البلح في وسط القطاع.

وارتفعت حصيلة الضربات الجوية الإسرائيلية إلى 34 قتيلا و111 جريحا، على مدار يومين، واستهدفت عناصر من حركة الجهاد الإسلامي التي أطلقت بدورها أكثر من 350 صاروخا باتجاه إسرائيل، حسب أرقام الدولة العبرية.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة التابعة لحركة حماس التي تسيطر على القطاع «ارتقى ستة شهداء وأصيب 12 بجروح مختلفة جراء قصف الاحتلال لمنزلهم في دير البلح»، موضحا أن «الشهداء هم رسمي أبو ملحوس ويسرى أبو ملحوس ومريم أبو ملحوس والأطفال معاذ ووسيم ومهند»، لكن الوزارة أضافت أنه تم العثور على جثتي طفلين آخرين تحت الأنقاض.

وقال مصدر أمني فلسطيني إن «صاروخا واحدا على الأقل أصاب المنزل ما أدى إلى تدميره واستشهاد كل من فيه من أفراد العائلة»، معتبرا ذلك «مجزرة إسرائيلية جديدة».

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر أمس سلسلة غارات جوية استهدفت خصوصا مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي وعددا من المنازل، كما أطلق مقاتلون فلسطينيون عشرات القذائف والصواريخ تجاه المدن الإسرائيلية، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وقالت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي إنها «قصفت بعشرات الصواريخ مدنا محتلة كبرى، القدس والخضيرة وتل أبيب وعسقلان»، وجاء ذلك قبل إعلان تهدئة هشة بين الطرفين، دخلت حيز التنفيذ أمس.

Advertisements

الصحة: ثلث ضحايا العدوان من الأطفال والنساء

أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية أمس أن ثلث إجمالي عدد القتلى وغالبية المصابين في جولة التوتر الأخيرة مع إسرائيل هم من الأطفال والنساء.

وأوضحت أن نسبة الأطفال والسيدات الشهداء بلغت 35. 32% من مجموع الشهداء، فيما بلغت نسبة الأطفال والسيدات المصابين 4. 59% من مجمل عدد الإصابات.

واعتبرت أن «هذه الحصيلة المفزعة تشير إلى أن ارتقاء هؤلاء الشهداء لم يكن خطأ وإنما هو بفعل إصرار وتعمد مسبقين لدى جيش الاحتلال».

وأشارت إلى أن «عوائل عدة تشتت وفجعت في العدوان الأخير، فيما أبيدت عائلات كاملة، كما حدث مع عائلة أبوملحوس التي قضى ثمانية من أفرادها في قصف إسرائيلي على منزلهم فجر أمس».

من جهتها، قدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، خسائر المنشآت السكنية جراء غارات إسرائيل بنحو نصف مليون دولار، موضحة أن 48 وحدة سكنية متضررة بشكل كلي أو جزئي.

بدورها أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، عن تضرر 15 مدرسة بفعل الغارات الإسرائيلية.