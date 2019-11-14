الإمارات تمنح أعلى وسام للرئيس المصري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - أبوظبي

قلد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد أمس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي «وسام زايد» الذي منحه له رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، والذي يعد أعلى وسام تقدمه الإمارات لملوك الدول ورؤسائها وقادتها، وذلك تقديرا وتثمينا لدوره في دعم العلاقات الأخوية التاريخية.

وقال خلال مراسم التقليد التي جرت في قصر الوطن، إن تكريم السيسي يأتي تعبيرا عن مدى تقديرنا واعتزازنا بدوه المحوري وجهوده الاستثنائية في النقلة النوعية المهمة التي تحققها العلاقات الأخوية والتعاون والعمل المشترك بين الإمارات ومصر.