شكرا لقرائتكم حكومة اليمن: نعود إلى عدن قريباً بموجب اتفاق الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مجلس الوزراء اليمني، الخميس، أن ترتيبات عودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن، بموجب اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي "تجري على قدم وساق بالتنسيق مع الأشقاء في السعودية".

وأفاد أن الترتيبات اللوجستية التي تشرف عليها قيادة التحالف شارفت على الانتهاء وستكون الحكومة في عدن قريبا جدا، لافتا إلى حرص الحكومة على ضمان نجاح تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره يؤسس لمرحلة جديدة من تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتوحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن.

وجاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع عقده مجلس الوزراء اليمني، في الرياض، لاستعراض توجيهات الرئيس هادي بشأن تنفيذ اتفاق الرياض.

ووجه الرئيس اليمني الوزارات والجهات المعنية كلا فيما يخصها اتخاذ الإجراءات اللازمة وبشكل عاجل وفوري لتنفيذ ما يتعلق بها في الاتفاق، مؤكدا التزام الحكومة بالتنفيذ وفقا للخطط الزمنية المحددة وبما يسهم في انجاح الاتفاق.

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وجددت الحكومة اليمنية في بيانها، التأكيد على ان اتفاق الرياض يمثل خطوة كبيرة نحو إصلاح الاختلالات التي صاحبت تحرير معظم الأراضي اليمنية من ميليشيات الحوثي، وتوحيد الجهود لتسريع استكمال إجهاض المشروع الإيراني في اليمن.

كما ثمنت الدور السعودي بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، في دعم ومساندة اليمن وشعبها في مختلف الظروف والأحوال.

وتدارس مجلس الوزراء اليمني، استمرار التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي وخروقاتها المتكررة للهدنة الأممية في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأكد أن الصمت على هذا التصعيد والخروقات وعدم إدانتها بشكل صريح وواضح يشجع ميليشيات الحوثي على التمادي لنسف جهود إحلال السلام وتنصلها عن التزاماتها أمام المجتمع الدولي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي مر ما يقارب العام على توقيعه دون تحقيق تقدم يذكر بسبب العراقيل المتكررة التي تفتعلها هذه الميليشيات أمام تنفيذه، بحسب نص البيان.