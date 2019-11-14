كشفت مصادر مطّلعة لوكالة "رويترز" أنّ "السعودية تكثّف محادثات غير رسمية مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بشأن وقف لإطلاق النار في اليمن"، موضحةً أنّ "المحادثات بدأت في أواخر شهر أيلول في الأردن".
ولفتت إلى أنّ "المحادثات بدأت بعد أن عرض "الحوثيون" وقف إطلاق الصواريخ وشنّ هجمات بطائرات مسيّرة عبر الحدود على مدن سعودية، إذا أنهى "تحالف دعم الشرعيّة" الّذي تقوده السعودية ضرباته الجوية على اليمن". وركّزت على أنّ "المحادثات بشأن استكمال الاتفاق الأمني تتحرّك بسرعة كبيرة الآن عبر قنوات عدّة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر رويترز: السعودية تجري محادثات غير رسمية مع "الحوثيين" للبحث بالهدنة في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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